RESISTENCIA: CAPTADO POR LAS CÁMARAS MIENTRAS INTENTABA INGRESAR A VEHÍCULOS Y LOCALES

Un joven de 26 años fue detenido durante esta madrugada en la ciudad de Resistencia, luego de ser detectado por el sistema de videovigilancia cuando intentaba sustraer pertenencias de vehículos y domicilios.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 03:30, en la calle San Lorenzo al 255. Allí, efectivos de la División Caminantes junto a motoristas del Centro Multiagencial de Emergencia demoraron al ciudadano de 26 años, quien momentos antes había intentado abrir las puertas de dos camionetas estacionadas, además de intentar forzar accesos a locales comerciales.

Tras un seguimiento coordinado por las cámaras del sistema 911, los agentes dieron con el hombre mientras intentaba ingresar a una vivienda sobre calle San Lorenzo. En el lugar, un vecino de 46 años se acercó para indicar que el demorado había ingresado a su domicilio y al de una vecina, abandonando en el patio varios objetos que intentaba sustraer.

Entre los elementos secuestrados está un barredor de piscina, una plancha de cocina de fundición, un carrito para bebé, platos, una manguera de riego, un cesto de basura y utensilios.

Finalmente, el aprehendido por “Supuesto Hurto” fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Primera Metropolitana.

