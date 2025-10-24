AVANZA EL PLAN ESTRATÉGICO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CANALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌En el marco del Plan Estratégico de Limpieza y Acondicionamiento de Canales, el municipio a través de las secretarías de servicios públicos y obras públicas, ejecuta la construcción y ampliación de uno de los canales principales ubicados sobre avenida Güemes.

Los trabajos incluyen la adecuación de las cámaras de inspección, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y agilizar las tareas periódicas de limpieza.

Asimismo, se realiza el recambio de tubos, incorporando conductos de mayor diámetro que permitirán conducir un caudal superior de aguas pluviales, mejorando de esta manera el drenaje del sector.

🏗Esta intervención constituye una obra de gran importancia que aportará soluciones inmediatas a los vecinos de esta zona de la ciudad, fortaleciendo las acciones municipales orientadas a la prevención de anegamientos y al mejoramiento integral del sistema pluvial urbano.

