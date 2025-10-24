EL INTENDENTE PÍO SANDER PARTICIPÓ DEL REMATE GANADERO DEL PROGRAMA GENÉTICO “EL MIRADOR” EN ZAPARINQUI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌El intendente Pío Sander, acompañado por la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, y la delegada municipal de Zaparinqui, participó este miércoles 22 del Remate Ganadero del Programa Genético “El Mirador”, realizado en las instalaciones de la Cabaña San Esteban y Doña Olga, en la localidad de Zaparinqui.

✅️En la jornada salieron a la venta 30 toros y 20 hembras de excelente calidad, resultado del trabajo sostenido que impulsa el Programa Genético El Mirador, con el objetivo de mejorar la calidad de los rodeos y la producción cárnica en la región.

👉El intendente Sander celebró la calidad de los ejemplares presentados y destacó el esfuerzo conjunto de productores y técnicos que llevan adelante este programa, que permite obtener animales de alto rendimiento adaptados a las condiciones climáticas del norte chaqueño.

De esta importante actividad ganadera participaron autoridades locales y provinciales, junto a numerosos ganaderos y cabañeros de distintos puntos de la provincia, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la genética y el desarrollo productivo regional.

