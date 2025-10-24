La Fiscalía Electoral habilitó un portal para denunciar irregularidades en los comicios de este domingo: cómo acceder

La Fiscalía Nacional Electoral recordó este viernes que el próximo domingo los votantes podrán denunciar irregularidades durante las elecciones Legislativas y publicó una sucinta guía sobre las faltas y los delitos electorales.

En ese sentido la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, aseguró que se podrán realizar denuncias a través del portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar, de alcance nacional, y de forma presencial, telefónica y vía correo electrónico.

De forma presencial las denuncias podrán presentarse en la sede de la fiscalía, ubicada en Avenida Comodoro Py 2002, 5° piso, ala río, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario habitual de atención, de 7.30 a 13.30.

Durante el fin de semana electoral -el sábado 25 y domingo 26 de octubre- la dependencia contará con una guardia especial que funcionará entre las 8 y las 20.

En tanto también se habilitaron las líneas de teléfonos (011) 4314-2908; 4314-2943 y 4893-6622. Asimismo el correo electrónico en el que se recibirán denuncias es fiscrf1-nac@mpf.gov.ar.