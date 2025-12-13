CASTELLI “CHOQUE ENTRE DOS AUTOS DEJÓ SEIS PERSONAS LESIONADAS EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO”

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre dejó como saldo seis personas con lesiones de carácter leve, tras una colisión entre dos automóviles en la intersección de avenida San Martín y calle Arturo Frondizi, en jurisdicción de la Comisaría Primera.

El siniestro se registró alrededor de las 4.30 y fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Onix, color blanco, dominio AB168XC, y un Volkswagen Vento, también blanco, dominio KPE-829. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron cuando circulaban por la zona del acceso principal a la ciudad.

En el Chevrolet Onix se desplazaban cuatro ocupantes: el conductor, H.A.G. (31), junto a J.G. (21), Y.R. (20) y C.V. (21). En tanto, el Volkswagen Vento era conducido por una joven de 16 años, quien iba acompañada por Facundo N.R. (19). Todos los involucrados fueron trasladados en ambulancia al hospital local para su atención médica.

Según el informe médico, los ocupantes del Vento presentaron lesiones leves: la conductora de 16 años sufrió escoriaciones en el antebrazo izquierdo, mientras que su acompañante resultó con traumatismo de tórax y en la base de la nariz. Por su parte, el conductor del Chevrolet Onix presentó politraumatismos en tórax y hombros, al igual que sus acompañantes, quienes registraron distintos golpes en cráneo, columna cervical, tórax y cadera. De acuerdo al parte oficial, varios de los ocupantes del Onix presentaban aliento alcohólico. Tras los estudios correspondientes, todos fueron dados de alta.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Jurisdiccional, Departamento 911, División Tránsito Urbano, Patrulla Vial y el Gabinete Científico, a cargo del licenciado Alcaraz, quien realizó las pericias y tomas fotográficas. Debido al estado de los rodados, los vehículos quedaron bajo consigna policial.

Intervino el Equipo Fiscal N° 2, que dispuso la instrucción de actuaciones por el supuesto delito de lesiones leves en accidente de tránsito, además de la recepción de declaraciones testimoniales y nuevas consultas sobre la situación legal de los involucrados. La investigación continúa a fin de determinar las responsabilidades del hecho.

Relacionado