CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes inician los pagos de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, mientras que continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el medio aguinaldo. También se reanudan los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber, el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 4.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 3.