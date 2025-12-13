PRESIDENCIA ROCA PRODUCE 80 HECTÁREAS DE BATATA CON INVERSIÓN PRIVADA Y ACOMPAÑAMIENTO PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, resaltó el compromiso del sector privado y la confianza en el modelo productivo chaqueño, donde la articulación público-privada impulsa el desarrollo sostenible y el crecimiento de las economías regionales.

El ministro de la cartera productiva junto al subsecretario Julio Fantín, el director de Agricultura Oscar Pascual y el intendente de Presidencia Roca, Gustavo Martínez, estuvieron en el establecimiento “Reina Batata”, perteneciente a la familia Manresa, dedicado a la producción y comercialización de batatas y baniotos en esa localidad.

La empresa decidió invertir en la provincia apostando al crecimiento productivo local y actualmente desarrolla 80 hectáreas destinadas a la producción de batata y banioto, cultivo originario de América, similar a la papa pero de sabor más dulce, con piel gruesa y pulpa anaranjada, blanca o morada.

Del total de la superficie cultivada, 30 hectáreas se producen en secano, 30 hectáreas cuentan con riego por aspersión mediante sistema pivot y 20 hectáreas utilizan riego por goteo. El agua proviene del río Bermejo, que luego de un proceso de decantación es tratada con equipamiento moderno antes de incorporar los fertilizantes necesarios.

Bajo la marca “Reina Batata”, la empresa se posiciona como líder en el mercado local, ofreciendo variedades de batata anaranjada, blanca y amarilla, además del novedoso banioto. Asimismo, ha desarrollado una sólida red de exportación, con Inglaterra, Uruguay, Chile y España como principales destinos.

En articulación con el INTA El Colorado (Formosa), el emprendimiento lleva adelante ensayos de investigación en laboratorio y a campo, orientados al desarrollo de nuevos cultivares, la mejora de los procesos productivos y la incorporación de insumos con menor impacto ambiental.

Durante la visita, el ingeniero Álvaro Wainer, en representación de la empresa, agradeció el acompañamiento del Ministerio de la Producción y destacó que la decisión de invertir en Chaco fue “acertada”, valorando las condiciones generadas por la provincia en materia de comunicaciones, energía, recursos hídricos y ordenamiento territorial, además del impacto positivo en la generación de empleo local.

