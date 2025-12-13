OPERATIVO LINCE: RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una motocicleta que había sido robada a mano armada fue recuperada durante un operativo preventivo nocturno realizado por personal de la Comisaría 14ª Metropolitana, en la zona sur de Resistencia.

Alrededor de las 22:40, en el marco del operativo motorizado “Lince”. Efectivos policiales de la Comisaria 14 ª mientras patrullaban por calle Cangallo al 3900, dos sujetos dejaron abandono de un rodado en un inmueble precario deshabitado, tipo “rancho”, al notar la prevención.

Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia de una motocicleta Honda Wave 110 cc, color blanco, que tras la verificación de numeración de motor y cuadro arrojó pedido de secuestro activo por una causa de supuesto robo a mano armada, a solicitud de la Comisaría Quinta Metropolitana.

Por disposición de la Fiscalía Penal N°15, se ordenó la restitución de la motocicleta al damnificado, previa acreditación de propiedad.

