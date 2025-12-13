PUERTO TIROL: DETIENEN A UN JOVEN POR DISTURBIOS Y RECUPERAN HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS
Efectivos de la Comisaría Puerto Tirol intervinieron en el barrio Asentamiento San Francisco, donde un joven fue detenido por infracción al Código de Faltas y posteriormente aprehendido en una causa por supuesto hurto.
El operativo se inició cerca de las 21:45, tras un llamado telefónico que alertaba sobre un disturbio en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes del Servicio Externo y de Guardia constataron la presencia de un masculino que se encontraba alterado y con actitud agresiva. Al intentar dialogar con él, el sujeto se tornó aún más hostil, por lo que fue demorado, tratándose de un joven de 27 años.
Por disposición del Juzgado de Paz y Faltas, se labró acta contravencional de detención por infracción a los artículos 32° y 60° inciso B del Código de Faltas Provincial.
Horas más tarde, un vecino del mismo barrio radicó una denuncia, manifestando que al llegar a una finca de su propiedad constató la sustracción de diversas herramientas. Ante esta situación, el personal policial se abocó de inmediato a tareas investigativas, logrando establecer que el presunto autor sería el mismo sujeto previamente demorado.
Asimismo, se determinó que los elementos habían sido comercializados, logrando posteriormente localizarlos y recuperarlos, tratándose de una caja de herramientas color negro, que contenía destornilladores y pinzas, los cuales fueron entregados de manera voluntaria y secuestrados conforme a la ley.