RESISTENCIA: DEMORARON A UN MENOR POR ARROJAR OBJETOS CONTRA VEHÍCULOS

Intervino personal de la Comisaría Octava. El menor fue entregado a su progenitora conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente.

Efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia intervinieron durante la tarde del viernes en inmediaciones del Shopping Sarmiento, tras reiterados llamados al 911 que alertaban sobre personas arrojando objetos contundentes contra vehículos estacionados en el predio.

El procedimiento se registró cerca de las 18 horas, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Combate Vuelta de Obligado, donde personal policial realizaba una recorrida preventiva por la zona. En ese contexto, los agentes inspeccionaron el sector boscoso comprendido entre el cerco perimetral del shopping y la ribera del río Negro.

Como resultado del operativo, se procedió a la conducción de un menor de 12 años, quien fue sorprendido utilizando una resortera para arrojar cascotes hacia los vehículos estacionados. El elemento fue secuestrado de manera preventiva.

Tomó intervención el Tribunal Línea 102, que dispuso que el menor sea entregado a su progenitora, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

