El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Machagai, Ernesto Saucedo, dio detalles de las acciones realizadas a partir de la confirmación de un caso de rabia canina en la localidad. Autoridades sanitarias y municipales activaron operativos de vacunación casa por casa y monitorean a las personas que tuvieron contacto con el animal.

El funcionario señaló a CIUDAD TV que la situación fue informada a fines de febrero por las autoridades sanitarias. A partir de ese momento se activó un trabajo conjunto entre distintas instituciones. Saucedo explicó que existe un equipo que ya venía articulando acciones sanitarias en la ciudad conformado por Salud Pública, la Región Sanitaria y la Municipalidad de Machagai.

“De manera inmediata informamos a la doctora Janina Maza, que es de Zoonosis de la provincia, a los efectos de poder articular distintos mecanismos para llevar adelante operativos de refuerzo de vacunación”, explicó.

El funcionario recordó que todos los años se realizan campañas de vacunación antirrábica en la ciudad. “El año pasado, en la localidad hemos colocado alrededor de 1000 dosis de vacuna antirrábica, tanto para perros como para gatos”, detalló.

Sin embargo, reconoció que en muchas ocasiones no todos los vecinos pueden acercar a sus mascotas a los puntos de vacunación. “Primero se hacen campañas de difusión donde se informa y se invita a los vecinos a que se acerquen a determinados lugares en cada barrio. Lo que notamos es que no se llega a cubrir a todos los vecinos porque a veces no les llega la información o tienen dificultad para llevar la mascota”, señaló.

Por ese motivo, tras la aparición del caso positivo se decidió modificar la modalidad del operativo. “Con este refuerzo, debido a este caso, se está implementando la vacunación casa por casa, se visita al vecino en su domicilio”, explicó.

Saucedo indicó además que hacía varios años que no se registraban casos de rabia en la localidad. “Hace muchos años que en la localidad no se da un caso positivo de rabia. Desde el momento en que tomamos conocimiento se articularon todos los mecanismos y se puso en funcionamiento el equipo para hacer los trabajos de prevención”, afirmó.

En paralelo, se realizó una denuncia para investigar posibles responsabilidades vinculadas al manejo del animal. “Formalmente se realizó una denuncia en la Fiscalía Rural y Ambiental a cargo de la doctora María Emilia Rudas para que pueda realizar una investigación tendiente a determinar si hay alguna responsabilidad por parte de particulares que manipularon animales o medicamentos sin la debida autorización”, explicó.

El caso corresponde a un cachorro de entre dos y tres meses de edad que había sido adoptado por una persona que trabaja en una zona rural. “Se trataba de un canino de corta edad, entre 2 y 3 meses. Fue adoptado por una persona que trabaja en zona rural y lo llevó primero a su domicilio en una zona que llamamos Pueblo Viejo”, relató.

Según indicó, el animal estuvo en ese lugar durante un día y luego fue trasladado a un campo donde su dueño trabaja. Durante ese período tuvo contacto con varias personas. “Aproximadamente nueve personas manipularon al cachorro”, detalló.

El cachorro comenzó a presentar algunos cambios de comportamiento antes de morir. “Empezó a manifestar síntomas, se mostraba un poco nervioso y cambió la mirada”, explicó. No obstante, aclaró que en animales tan jóvenes los signos pueden ser difíciles de identificar.

El subsecretario también señaló que, por su edad, el animal aún no había recibido la vacuna antirrábica. “A partir de los tres o cuatro meses recién comienza la vacunación antirrábica de las mascotas, con lo cual este animalito todavía no tenía posibilidad de estar vacunado”, indicó.

Respecto del origen del contagio, las autoridades analizan distintas hipótesis. Una de ellas está vinculada a la presencia de murciélagos en la zona donde el cachorro habría nacido. “Una de las hipótesis es que provenga de murciélagos, que son los principales transmisores de la enfermedad. También se maneja la hipótesis de que se le hayan dado vísceras de un animal bovino al cachorro y que el contagio haya provenido de allí”, marcó.

Cuando comenzaron los síntomas, los propietarios consultaron a un veterinario que intervino en el caso. “El veterinario identificó los síntomas, tomó medidas y envió la muestra al Centro de Zoonosis de la ciudad de Resistencia, donde luego se confirmó el caso positivo para rabia”, indicó.

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias activaron un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con el animal. “Las nueve personas que manipularon el cachorro están en tratamiento preventivo. Se les aplicó la vacuna correspondiente y están siendo monitoreadas por Salud Pública y la Región Sanitaria Nº 2”, señaló.

Según informó, hasta el momento ninguna de esas personas presentó síntomas. También se realizó un seguimiento de los animales que pudieron haber tenido contacto con el cachorro. “Hasta ahora no hay otros animales ni personas que hayan manifestado síntomas”, explicó.

Saucedo indicó que el municipio continuará con los operativos de prevención en la zona. “Actualmente seguimos reforzando en toda la zona donde pudo haber estado el animal la campaña de vacunación casa por casa”, concluyó.