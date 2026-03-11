Mié. Mar 11th, 2026

ADORNI: VENGO A DESLOMARME EN NEW YORK Y QUERÍA QUE MI ESPOSA ME ACOMPAÑE

por Redaccion J 3 horas atrás

Son trabajos muy sacrificados y quería que mi esposa me acompañe”, el polémico comentario de Manuel Adorni sobre el viaje a la Argentina Week

En Argentina Week, Adorni aseguró que su esposa pagó su pasaje y Milei atacó a ‘empresarios prebendarios’ mientras el gobierno busca atraer inversiones.

 

En plena Argentina Week en Nueva York, el gobierno afrontó un día de elogios y polémicas: el jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió que su esposa viajara en el avión presidencial y el presidente Javier Milei lanzó un discurso duro contra “empresarios prebendarios” ante inversores. La comitiva buscó seducir capitales mientras se multiplicaban las críticas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió que su esposa integró la comitiva en el avión presidencial y sostuvo que había pagado un pasaje previo que se perdió por un cambio de agenda. “Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe”, dijo para justificar su presencia.

