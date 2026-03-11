ADORNI: VENGO A DESLOMARME EN NEW YORK Y QUERÍA QUE MI ESPOSA ME ACOMPAÑE

“Son trabajos muy sacrificados y quería que mi esposa me acompañe”, el polémico comentario de Manuel Adorni sobre el viaje a la Argentina Week

En plena Argentina Week en Nueva York, el gobierno afrontó un día de elogios y polémicas: el jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió que su esposa viajara en el avión presidencial y el presidente Javier Milei lanzó un discurso duro contra “empresarios prebendarios” ante inversores. La comitiva buscó seducir capitales mientras se multiplicaban las críticas.