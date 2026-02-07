CALENDARIO ESCOLAR: CUANDO COMIENZAN LAS CLASES Y VACACIONES DE INVIERNO

El Ministerio de Educación del Chaco confirmó el calendario escolar 2026, que establece el inicio de clases el 2 de marzo para el nivel Primario en toda la provincia, mientras que los jardines de infantes comenzarán el 3 de marzo y las escuelas secundarias el 12 del mismo mes. Por su parte, los institutos de Educación Superior iniciarán sus actividades el 6 de abril.

El cronograma fue definido en el marco de la Resolución 484/2024 del Consejo Federal de Educación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la carga horaria mínima anual: 760 horas reloj para el nivel Primario y 900 horas reloj para el nivel Secundario.

Antes del inicio de las clases, el 23 de febrero se pondrá en marcha el período escolar con la presentación de supervisores, equipos directivos, docentes, bibliotecarios, personal administrativo y no docente en todas las instituciones educativas.

En cuanto al receso invernal, el calendario fija las vacaciones de invierno entre el 20 y el 31 de julio para todos los niveles y modalidades, con regreso a las aulas previsto para el 3 de agosto.

El segundo cuatrimestre finalizará el 30 de noviembre, mientras que la culminación del ciclo lectivo está prevista para el 18 de diciembre de 2026. Finalmente, el 23 de diciembre se realizará la instancia de evaluación y cierre de las actividades escolares.