ARGENTINA EMPATA CON COREA DEL SUR EN LA COPA DAVIS 2026
Thiago Tirante se impuso en un duelo complicado ante Chung, mientras que Trungelliti no pudo ante Kwon. La serie se encuentra empatada de cara al dobles del domingo.
A continuación se disputatá el tercer single, entre los mejores rankeados de cada país: Thiago Tirante (95°) y Soon Woo Kwon (343°). Por último y en caso de ser necesario para desempatar, Marco Trungelliti (134°) definirá contra Hyeon Chung (392°).
El ganador avanzará a la segunda ronda del Qualifiers 2026 de Copa Davis, a disputarse en septiembre contra la nación que triunfe en el cruce de India – Países Bajos.