ARGENTINA EMPATA CON COREA DEL SUR EN LA COPA DAVIS 2026

Thiago Tirante remontó contra Hyeon Chung y le dio el punto a Argentina. Foto: Prensa AAT.

La Selección Argentina de Tenis inició su camino en las Qualifiers de la Copa Davis. El equipo cerró una jornada a pura paridad en Busan, ante Corea del Sur.

Primero, Thiago Tirante remontó su partido contra Hyeon Chung (392° – ex 19°) para vencerlo por 2-6, 7-5 y 7-6 (5). El platense, que se convirtió en el jugador N°92 de Argentina en Copa Davis, batalló durante casi 3 horas para llevarse el triunfo en el tie break del tercer set.

el más veterano en debutar en la competencia con la camiseta celeste y blanca. El santiagueño cayó ante el mejor coreano del ranking, Soon Woo Kwon (343° – ex 52°), por 7-6 (6) y 6-2. En el segundo turno, Marco Trungelliti saltó a la cancha para convertirse, con 36 años, en el jugador N°93 de Argentina en Copa Davis y enEl santiagueño

Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.

Vale destacar que el capitán nacional Javier Frana salió al court de juego con un lazo negro en memoria del periodista Guillermo Salatino, quien falleció el pasado enero a los 80 años.