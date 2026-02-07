ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

LA UNNE DICTARÁ UNA DIPLOMATURA EN INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y PRÁCTICAS FORENSES EN DELITOS DE NARCOTRÁFICO

Durante febrero se podrá inscribir a esta especialización arancelada y con cupos limitados, que se dará en modalidad a distancia y tendrá una duración de cinco meses. El dictado comenzará en abril próximo.

En abril próximo comenzará a dictarse en el Instituto de Ciencias Criminalística de la Universidad Nacional del Nordeste, la Diplomatura Superior en Investigación Criminalística y Prácticas Forenses en Delitos de Narcotráfico, especialización en una de las áreas más complejas de la ciencia forense actual que ofrecerá una formación integral para abordar de manera científica y jurídica los desafíos que presentan este tipo de delitos.

Durante febrero se encuentran abiertas las preinscripciones a esta propuesta de formación arancelada y con cupos limitados, que se dictará en modalidad a distancia y tendrá una duración de cinco meses.

La misma está dirigida a profesionales en Criminalística y disciplinas afines a las Ciencias Forenses, abogados, personal perteneciente a las Fuerzas de Seguridad y Armadas (con titulación de grado), profesionales del fuero jurídico, agentes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, así como aquellos profesionales interesados en la temática.

Las personas interesadas deben poseer título de grado universitario expedido por Universidad pública o privada, nacional o extranjera, con una duración mínima de 4 años. Es indispensable que posean conocimientos básicos en el manejo de herramientas informáticas y que tengan un dispositivo con posibilidades de conexión a internet.

La inscripción a la propuesta se realizará a través de SIU GUARANÍ.

“Esta diplomatura tiene entre sus objetivos brindar al cursante las bases teórico-metodológicas para el abordaje de delitos de narcotráfico, desarrollando competencias vinculadas con la intervención en el lugar del hecho, el tratamiento de los indicios, el trabajo de laboratorio y la producción pericial”, se explica en el proyecto de creación de esta especialización aprobada por el Consejo Superior de la UNNE en diciembre pasado.

Otro objetivo general del programa es también el fortalecer en el cursante la capacidad de análisis crítico y toma de decisiones estratégicas frente a investigaciones de narcotráfico, promoviendo la aplicación de marcos normativos nacionales e internacionales, así como el trabajo articulado e interdisciplinario entre organismos de seguridad, justicia, académicos y laboratorios forenses.

Atender una necesidad del sector

La propuesta surge de una necesidad operativa y técnica que es común a todos los actores y profesionales, incluidos aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad y agentes del Poder Judicial, que intervienen de manera directa en la investigación de los delitos de narcotráfico. Principalmente se busca fortalecer las competencias profesionales que se desarrollan en la investigación del lugar del hecho en el marco de delitos vinculados al narcotráfico. Esta problemática, extendida en numerosos contextos de América Latina, evidencia un vacío formativo en relación con los procedimientos técnicos, conceptuales y metodológicos que deben regir la intervención de una escena vinculada a estas tipologías delictivas.

“En la práctica cotidiana, los investigadores muchas veces enfrentan escenas complejas sin

contar con criterios estandarizados o protocolos específicos que orienten una lectura adecuada del entorno, su preservación y el posterior análisis técnico de los elementos indiciarios. Este déficit de formación especializada puede conducir a errores en la recolección, tratamiento e interpretación de los indicios, comprometiendo tanto la legalidad como la validez de las evidencias colectadas”, agrega el director de la diplomatura, el Magíster Sebastián Streuli.

En este sentido, se debe tener presente que la investigación del lugar del hecho resulta un eslabón fundamental en la reconstrucción objetiva de lo ocurrido. Por eso, la labor del primer interventor y del perito criminalístico adquiere un rol estratégico, ya que son ellos quienes deben garantizar que esa escena «hable» con claridad, sin contaminación ni omisiones.

“Si bien existen manuales y protocolos generales para distintas escenas del crimen, desde

este espacio de capacitación proponemos lineamientos metodológicos consolidados para

intervenciones específicas en delitos de narcotráfico, los cuales presentan dinámicas propias y particulares, abordando cada uno de sus aspectos. Pretendemos así, brindar herramientas metodológicas y marcos conceptuales sólidos que orienten la actuación profesional en estas situaciones”, señala Streuli.

“También promovemos un enfoque sistemático y coordinado entre los distintos actores institucionales (Fuerzas de Seguridad y Armadas, Policía, Peritos, Funcionarios Judiciales) para evitar errores operativos (dispraxis); asegurando que la investigación técnica esté en consonancia con los fines de la persecución penal efectiva”, agrega.

