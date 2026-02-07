NUEVAS ESTAFAS TELEFONICAS: OFRECEN DESCUENTOS EN LAS BOLETAS DE LUZ EN CHACO

En los últimos días volvieron a registrarse intentos de estafas telefónicas y digitales vinculadas al servicio eléctrico, en las que delincuentes se hacen pasar por representantes de la empresa Secheep para engañar a usuarios y obtener datos personales o dinero . Las maniobras se realizan a través de llamados, mensajes de texto y contactos por redes sociales, y buscan aprovechar la confianza de las personas para cometer fraudes.

Según se informó, los estafadores suelen ofrecer supuestos descuentos, beneficios o trámites vinculados a subsidios energéticos para convencer a las víctimas de brindar información sensible. En algunos casos, incluso solicitan datos bancarios o claves personales con la excusa de gestionar trámites urgentes relacionados con el suministro.

Desde Secheep remarcaron que estas comunicaciones son falsas y que ningún trámite oficial se realiza por fuera de los canales habituales ni mediante pedidos de información privada a través de llamadas o mensajes. Ante cualquier contacto sospechoso, se recomienda cortar inmediatamente la comunicación y realizar la denuncia correspondiente al 911.

Especialistas advierten que este tipo de engaños suele aumentar cuando se anuncian programas, beneficios o cambios en las tarifas, ya que los delincuentes aprovechan la confusión o la necesidad de los usuarios para intentar estafarlos.

Para evitar caer en estas maniobras, recomiendan no brindar datos personales, números de cuentas, contraseñas ni códigos de verificación a terceros. También aconsejan verificar cualquier gestión vinculada al servicio eléctrico únicamente a través de oficinas oficiales o canales institucionales confiables.

Las autoridades insisten en que la prevención y la información son claves para frenar este tipo de delitos, que continúan en crecimiento y afectan a usuarios de distintas edades. Mantenerse alerta y desconfiar de contactos inesperados puede marcar la diferencia para evitar pérdidas económicas y situaciones de riesgo.