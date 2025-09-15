Mar. Sep 16th, 2025

CADENA NACIONAL DE JAVIER MILEI EN VIVO: MINUTO A MINUTO DEL ANUNCIO DEL PRESUPUESTO 2026

By Redaccion 2 horas ago

El Presidente concluye una jornada de mucha actividad oficial con la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Todos los detalles.

Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluye su «súper lunes» con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto.

Tal como anticipó el vocero Manuel Adorni, este lunes Milei habla por cadena nacional desde la Casa de Gobierno para presentar el Presupuesto 2026, el primero desde que se inició la gestión libertaria. Se trata de un paso clave que viene siendo reclamado por los gobernadores y desde la oposición.

Cómo será la cadena nacional de Javier Milei

En la previa a la difusión de la cadena nacional, la periodista de C5N Rosario Ayerdi contó que “el presidente pretendía que haya 10 gobernadores esta semana, pensado al 26 de octubre, y va a ser peor después de ese día. Pero no va a tener la foto que buscaba”.

Cerca de las 17, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó una foto donde se ve al mandatario nacional, acompañado por José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, y el ministro de Economía Luis Caputo, con la leyenda: «Por grabar la Cadena Nacional».

Una hora más tarde aproximadamente, el conductor de Argenzuela contó que la filmación del mensaje presidencial duró aproximadamente 20 minutos y se realizó «en una sola toma».

A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei

El «súper lunes» del presidente Javier Milei concluirá a las 21 horas, con la anunciada cadena nacional para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Será transmitida por los canales oficiales del mandatario pero también por todas las señales de aire.

De momento se conoció que el Presidente grabó el mensaje desde Casa Rosada. Incluso trascendieron algunas imágenes en la que se lo ve junto a sus funcionarios de confianza y asistentes, como Santiago Caputo.

