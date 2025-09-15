CADENA NACIONAL DE JAVIER MILEI EN VIVO: MINUTO A MINUTO DEL ANUNCIO DEL PRESUPUESTO 2026
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Presidente concluye una jornada de mucha actividad oficial con la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Todos los detalles.
Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluye su «súper lunes» con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto.