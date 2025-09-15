Quiso exponer los peligros de una estafa y terminó mostrando en vivo los datos de su tarjeta de débito

Un periodista de policiales del canal TN quedó en aprietos este lunes al mostrar en cámara los datos de su propia tarjeta de débito para poder explicar de manera más clara cómo era la metodología con la que la empleada de una empresa le había robado más de $ 4.500.000 a la clientela.

«Lo que hace es… pone la tarjeta acá abajo, prepara la cámara y saca una foto de frente«, relató Ignacio González Prieto mientras operaba su celular frente a las atentas cámaras del set de televisión.

El caso que presentó el periodista gira en torno a la actividad de una mujer de 23 años que habría logrado hacerse de más de $ 4.500.000 gracias a que se robaba los datos de tarjetas de débito cuando iba a tramitar los pagos de la clientela.

«Lógicamente yo lo hago de manera lenta para darle tiempo al director de poder ponchar la cámara. Esto se puede hacer mucho más rápido», comentó el especialista en criminología dando por sentado que el público llegaría a ver la pantalla de su celular para entender el paso a paso de cómo sus datos podrían ser robados.