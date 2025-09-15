QUISO EXPONER LOS PELIGROS DE UNA ESTAFA Y TERMINÓ MOSTRANDO EN VIVO LOS DATOS DE SU TARJETA DE DÉBITO
El periodista de TN fue puntilloso a la hora de advertir al público los peligros de ciertos sistemas de pago, pero a la vez se puso en una situación comprometedora.
Pero dado que fue muy didáctico en su demostración de este lunes es probable que González Prieto quiera cambiar cuanto antes el plástico de su tarjeta de débito, aunque más no sea para tener la tranquilidad de que nadie estaba lo suficientemente avispado cuando explicó en televisión cómo hacer una estafa.