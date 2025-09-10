BOSQUES: SECUESTRAN MAQUINARIA Y CARGAMENTO ILEGAL DE QUEBRACHO COLORADO
La Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, junto con la Policía del Chaco, llevó adelante dos importantes operativos en el marco de las tareas de prevención de delitos rurales y control forestal que se realizan en toda la provincia.
En horas de la tarde, otro operativo de prevención llevado a cabo a 90 kilómetros al norte de Taco Pozo, permitió interceptar un camión que transportaba postes de quebracho colorado sin la documentación correspondiente. El vehículo y la carga quedaron secuestrados.
Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno provincial con la defensa de los recursos naturales, la protección del monte nativo y la aplicación de la normativa forestal vigente, garantizando la sustentabilidad de los ecosistemas chaqueños y combatiendo los delitos ambientales.