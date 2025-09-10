¿Cuándo y contra quién juega Bolivia el repechaje rumbo al Mundial 2026?

La Selección Boliviana de Fútbol consiguió una histórica clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026, luego de vencer a Brasil en la altura de El Alto y asegurar el séptimo puesto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

De esta manera, “La Verde” se mantiene con vida en su sueño mundialista y se prepara para disputar el repechaje internacional en marzo de 2026.

Según el calendario oficial de la FIFA, Bolivia disputará su partido de repechaje entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026. Los encuentros se jugarán en México, específicamente en los estadios de Monterrey y Guadalajara, dos de las sedes elegidas para albergar este mini torneo de alto voltaje.

Un nuevo formato de repechaje para el Mundial 2026

Con la expansión de la Copa del Mundo a 48 selecciones, la FIFA también modificó el sistema de clasificación intercontinental. Para el repechaje del Mundial 2026, participarán seis selecciones:

1 de Conmebol (Sudamérica) → Bolivia

1 de OFC (Oceanía) → Nueva Caledonia (clasificada)

1 de AFC (Asia)

1 de CAF (África)

2 de Concacaf (Norte y Centroamérica)

Estas seis selecciones serán divididas en dos llaves de tres equipos cada una, donde el equipo con mejor ranking FIFA esperará en la final de su llave, mientras los otros dos disputarán una semifinal a partido único. Los dos ganadores de cada llave obtendrán un boleto al Mundial 2026.

¿Quién será el rival de Bolivia?

Por ahora, el rival de Bolivia aún no está definido. Nueva Caledonia, representante de Oceanía, es la única selección confirmada en el repechaje. El resto de los clasificados saldrán de las fases finales de las eliminatorias en Asia, África y Concacaf, que se definirán en los próximos meses.