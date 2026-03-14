BASAIL VIVE LA FIESTA DE LA BUENA MIEL CON CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

El Gobierno provincial junto al municipio de Basail, invitan a toda la comunidad y a vecinos de la región a participar de las actividades que se desarrollan en el marco de la Fiesta de la Buena Miel, un evento que busca promover la producción apícola, el desarrollo económico y el turismo local.

En este contexto, se presentaron oficialmente las capacitaciones apícolas que comenzaron esta semana y continuarán este sábado 14 de marzo en la localidad. Las jornadas de formación están destinadas a productores, emprendedores y público interesado en conocer más sobre la actividad apícola y sus múltiples posibilidades de desarrollo. Entre ellas, se destacaron la presentación de la hidromiel y una capacitación sobre cerveza artesanal, propuestas que despertaron gran interés entre los participantes, ya que muestran alternativas de agregado de valor a los productos derivados de la miel. Desde la organización destacaron que estas instancias de capacitación permiten fortalecer el sector productivo local, compartir conocimientos y generar nuevas oportunidades para quienes trabajan o desean iniciarse en la apicultura. Las actividades forman parte de la agenda previa a la Fiesta de la Buena Miel, uno de los eventos que busca consolidarse como una de las celebraciones productivas y culturales más importantes de la región, reuniendo a productores, emprendedores, instituciones y visitantes.

ACTIVIDADES PARA ESTE SÁBADO

La programación continuará este sábado 14 con nuevas propuestas de formación y espacios de intercambio.

-08:00: Taller de propóleo, donde se abordarán sus propiedades, usos y procesos de elaboración.

-12:35: Taller sobre características de los concursos de miel en Argentina y mieles de humedales, con el objetivo de conocer los criterios de evaluación y la calidad de las producciones nacionales.

Por la tarde, desde las 17:00, se desarrollarán las principales actividades abiertas al público en el C.E.F. N° 24 de Basail, con entrada libre y gratuita.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a acercarse y participar en familia de esta celebración que pone en valor el trabajo de los apicultores, la riqueza natural de la región y el potencial productivo de la miel chaqueña. “Vení en familia a disfrutar la Fiesta de la Buena Miel”, es la consigna de esta propuesta que combina capacitación, producción, cultura y recreación para toda la comunidad.

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