ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 16 DE MARZO»
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,88 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 5.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 4.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.