BARRIO DON SANTIAGO SECUESTRARON UNA CHOMBA POLICIAL Y UNA MOTOCICLETA

El ciudadano que poseía los objetos estaba en la vía pública. Se investiga la procedencia del uniforme.

Este sábado al mediodía, alrededor de las 13:50, personal de la Comisaría Decimotercera Metropolitana realizaba un recorrido de prevención en el barrio Don Santiago, cuando identificaron a un hombre en la vía pública. El ciudadano de 39 años llevaba consigo una chomba con el escudo bordado de la Policía del Chaco y la bandera provincial, sin poder justificar su procedencia.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su demora y al secuestro de la prenda, además de una motocicleta Honda Biz que tampoco pudo acreditar su propiedad.

Tras consultar con la Fiscalía, se dispuso que el ciudadano sea notificado en libertad y que la motocicleta sea restituida. Respecto a la chomba, se continúa el trabajo para establecer su procedencia.

