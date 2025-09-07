Problemas en River: Giorgio Costantini sufrió una dura lesión y tendrá que ser operado

Este viernes, se disputó el Superclásico de Reserva, donde Boca y River igualaron 1-1. Sin embargo, no todo terminó de la mejor manera, ya que el Millonario recibió una dura noticia: Giorgio Costantini salió lesionado y los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico.

El joven futbolista brasilero de River sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Ahora, tendrá que afrontar una operación y una larga rehabilitación de entre siete y ocho meses. La lesión se dio a los 33 minutos del primer tiempo, el mediocampista central tuvo que ser reemplazado por Fernando Juárez y se retiró de la cancha con visible dolor y dificultades para caminar, lo que encendió las alarmas.

En un principio, el diagnóstico había sido un esguince, pero tras someterse a un estudio más exhaustivo se determinó que sufrió una grave lesión y que deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

El futbolista de tan solo 19 años, nacido en Curitiba, solía ser una de las principales alternativas que barajaba Marcelo Gallardo en el mediocampo, aunque había perdido terreno con la llegada de Juan Carlos Portillo. Sin embargo, ahora deberá comenzar un nuevo recorrido, ya que tendrá que pasar por el quirófano para recomponer el ligamento en cuestión y luego superar unos siete u ocho meses de recuperación.