El Fortín, campeón de la Liga Profesional 2024, venció al Ferroviario, último ganador de la Copa Argentina, y todo es alegría para Guillermo Barros Schelotto.
La Supercopa Argentina 2025 tuvo un duelo apasionante donde Vélez Sarsfield se impuso por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con el título, siendo éste el segundo para el director técnico Guillermo Barros Schelotto.
El partido se disputó desde las 16 de este sábado en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y enfrentó a los dos últimos campeones de torneos nacionales: el Fortín se había consagrado en la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario se había coronado en la Copa Argentina 2024.
El gran héroe de la jornada fue Jano Gordon, dado que convirtió el doblete del triunfo a los 50 minutos y a los 86 del encuentro. Cabe señalar que este futbolista no tenía goles en Primera División, por lo que el sabor del triunfo es doble: significó su debut ante el arco y ni más ni menos que con dos goles que le dan hoy el título a Vélez.
Vélez vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Vélez vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: ESPN.