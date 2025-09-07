EL CAMBIO DE POSTURA DE JAVIER MILEI PESE A LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES BONAERENSES

Javier Milei, sacado en Moreno.

La Libertad Avanza (LLA) le bajaron la expectativa a la performance «violeta», y hasta habían deslizado el posible faltazo del presidente Javier Milei en el búnker de campaña, por lo que desde la vocería presidencial tuvieron que salir a aclararlo. A la espera de los resultados de las elecciones bonaerenses , desdele bajaron la expectativa a la performance «violeta», y hasta habían deslizado el posible faltazo del presidenteen el búnker de campaña, por lo que desde la vocería presidencial tuvieron que salir a aclararlo.

La primera declaración oficial de LLA tras el cierre de los comicios fue del armador, Sebastián Pareja, en declaraciones en las que se limitó a celebrar el «crecimiento» del espacio.

De esta manera, en el plano de una posible decepción del mandatario sobre los resultados adversos del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, y luego de haberse puesto la campaña al hombro, Pareja había deslizado que el Presidente podía ausentarse del búnker, en lo que iba a ser una verdadera bomba para sus militantes.

En concreto, le consultaron a Pareja si Milei se bajaba del búnker, y el armador respondió: «No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente. No sé quiénes van a venir».

Luego de este trascendido, fuentes oficiales se encargaron de confirmar que finalmente el mandatario asistirá el búnker de La Plata. «El Presidente Javier Milei irá al ‘búnker’ de La Libertad Avanza en Gonnet», informaron.