BARRANQUERAS RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS Y DETUVIERON A UN JOVEN

Los efectivos devolvieron a su propietario dos prolongadores de 10 metros y un destornillador buscados por “Supuesto Hurto”.

Personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras logró esclarecer un hecho de “Supuesto Hurto” ocurrido en una vivienda del barrio Villa Emilia, donde un hombre había denunciado la sustracción de herramientas y cables eléctricos.

El hecho sucedió durante la mañana del sábado, cuando el propietario del domicilio denunció que desconocidos ingresaron a su patio trasero ubicado sobre la calle Ayacucho al 5000, y sustrajeron dos prolongadores de corriente de 10 metros y un destornillador.

Minutos más tarde, alrededor de las 11:30, en recorridas preventivas, efectivos observaron a un ciudadano con los objetos denunciado y procedieron a identificarlo.

Por disposición de la Fiscalía, el ciudadano fue notificado de su aprehensión por “Supuesto Hurto”, mientras que los bienes fueron restituidos a su propietario.

