SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Machagai, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de NATALIA FERNANDEZ, de 27 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello castaño oscuro, ojos color marrones claros Se le ha visto por última vez en Presidencia Roque Sáenz Peña en fecha 25/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Machagai al 3624385712 o al servicio de emergencias 911.-

