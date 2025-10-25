RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE POR AGRESIONES A UNA INSPECTORA DE TRÁNSITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió en avenida Castelli y Urquiza.

Este sábado por la madrugada, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en una situación ocurrida en la intersección de avenidas Castelli y Urquiza, donde un hombre fue demorado tras agredir a una inspectora de tránsito municipal.

El hecho sucedió cerca de las 02:30, cuando los agentes observaron a un hombre golpeando a una mujer en la vía pública. De inmediato, procedieron a la demora del ciudadano de 28 años.

Finalmente fue trasladado a la Comisaría Quinta de Resistencia, mientras que la ciudadana fue invitada a radicar la denuncia.

Relacionado