BARRANQUERAS DETUVIERON A UN HOMBRE INVOLUCRADO EN DOS ILÍCITOS

A raíz de la investigación desplegada, el Servicio Externo identificó al supuesto autor, lo demoró y lo puso ante la justicia.

Dos personas denunciaron un robo y un hurto en sus viviendas, con la información aportada los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Primera de Barranqueras desplegaron tareas investigativas para esclarecerlos.

Mediante las cámaras de seguridad cercanas a las viviendas pudieron identificar al implicado, conocido por ilícitos similares. Se dirigieron al barrio La Toma donde éste residía y merodeaba. Esta tarde lo demoraron y lo condujeron a la dependencia policial.

La Fiscalía en turno dispuso que se notifique al hombre de 38 años de su aprehensión en las causas Supuesto Hurto y Supuesto Robo.

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