Qué contestó Héctor Paletta cuando le consultaron de qué equipo es hincha: En mi familia...

¿Qué dijo Héctor Paletta sobre la polémica del final del Superclásico que reclamó River?

En cuanto al análisis técnico de la jugada, el árbitro mantuvo la misma postura que ya había expresado anteriormente. “Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, explicó.

Además, fue más allá al describir su interpretación del accionar del defensor de River: “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.

Mientras algunos consideran que debió sancionarse penal, otros coinciden con la visión del equipo arbitral. En cualquier caso, el episodio dejó en evidencia el nivel de exposición y presión que enfrentan los árbitros en partidos de alta trascendencia, donde cada decisión puede quedar bajo la lupa.