QUÉ CONTESTÓ HÉCTOR PALETTA CUANDO LE CONSULTARON DE QUÉ EQUIPO ES HINCHA: «EN MI FAMILIA…»
El árbitro del VAR respondió a las acusaciones sobre su supuesta afinidad con el Xeneize y sostuvo su postura sobre la jugada más discutida del partido.
La polémica generada en el último Superclásico entre River y Boca continúa sumando capítulos, y uno de los principales protagonistas volvió a dar su versión. Héctor Paletta, encargado del VAR en el encuentro, salió al cruce de las críticas que pusieron en duda su imparcialidad y desmintió categóricamente cualquier vínculo emocional con alguno de los dos clubes.
En medio de versiones que circularon en redes sociales y algunos medios, el árbitro fue directo al responder: “Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Nosotros somos cuatro varones y tengo un hermano hincha de Boca y otro hincha de River. Esa declaración que se escuchó que ‘en mi familia somos todos de Boca’, se cae”. Con estas palabras, buscó desactivar una de las principales sospechas que surgieron tras la jugada polémica.
La controversia se originó en la acción final del partido, cuando el equipo de Núñez reclamó un penal por un supuesto empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. La decisión de no sancionar la falta, respaldada tanto por el árbitro principal como por el VAR, generó un fuerte malestar en el entorno riverplatense y abrió el debate sobre el criterio arbitral.
Paletta también se refirió al contexto previo al encuentro, donde, según explicó, ya se había instalado un clima de sospecha en torno a su figura. “En la previa se tomaron mucho de eso, pero la realidad es que también estuve en un Superclásico donde ganó River en el último minuto. Yo estaba en el VAR cuando se le anuló un gol a Milton Giménez por una mano”, recordó, como ejemplo de su actuación en situaciones que no favorecieron al conjunto xeneize.
¿Qué dijo Héctor Paletta sobre la polémica del final del Superclásico que reclamó River?
En cuanto al análisis técnico de la jugada, el árbitro mantuvo la misma postura que ya había expresado anteriormente. “Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, explicó.
Además, fue más allá al describir su interpretación del accionar del defensor de River: “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.
Mientras algunos consideran que debió sancionarse penal, otros coinciden con la visión del equipo arbitral. En cualquier caso, el episodio dejó en evidencia el nivel de exposición y presión que enfrentan los árbitros en partidos de alta trascendencia, donde cada decisión puede quedar bajo la lupa.