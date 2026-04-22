Sandra Pettovello activó el pago del plan del Ministerio de Capital Humano para desempleados de hasta 35 años

Becas Progresar del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello

Requisitos del plan de Capital Humano para los inscriptos

Los aspirantes a esta línea de asistencia económica podrán anotarse de manera online entre el 27 de abril y el 27 de noviembre. La propuesta está orientada originalmente a jóvenes de entre 18 y 24 años, pero cuenta con la particularidad de extender su límite de edad hasta los 35 años para todas aquellas personas que actualmente se encuentren sin trabajo y no cuenten con un empleo formal registrado.