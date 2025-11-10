Bajas inesperadas en la Selección: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no viajarán a Angola

Nuevas tres bajas en la Selección Argentina: los reemplazos de Scaloni

Para cubrir las ausencias, el cuerpo técnico decidió convocar a dos defensores adicionales: Lisandro Martínez, ya recuperado de su lesión de ligamentos cruzados y reincorporado a los entrenamientos del Manchester United, volverá a vestir la camiseta de la Selección. Además, se suma Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y una de las figuras del Union Saint-Gilloise de Bélgica, quien tendrá su primera experiencia con la Mayor.

Este amistoso marcará el cierre del calendario internacional de 2025 para el conjunto albiceleste. Scaloni busca aprovechar la cita ante Angola como parte de la preparación de cara al inicio de las Eliminatorias y la Copa América 2026, aunque las bajas modificaron parte de los planes tácticos y de rotación previstos. La Selección Argentina viajará a Luanda el miércoles y realizará una práctica abierta al público en el Estadio 11 de Noviembre antes del partido.

A pesar de los imprevistos, el cuerpo técnico mantiene la idea de dar rodaje a varios futbolistas que no sumaron demasiados minutos durante el año, reforzando la estructura de un equipo que se mantiene como uno de los grandes candidatos de cara al próximo ciclo internacional.