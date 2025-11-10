BAJAS INESPERADAS EN LA SELECCIÓN: JULIÁN ÁLVAREZ, NAHUEL MOLINA Y GIULIANO SIMEONE NO VIAJARÁN A ANGOLA
Los tres futbolistas del Atlético de Madrid fueron desafectados de la convocatoria de Lionel Scaloni por no completar a tiempo los trámites de vacunación obligatoria para ingresar al país africano.
Lionel Scaloni sufrió un contratiempo de último momento en la preparación de la Selección Argentina para el amistoso que disputará el viernes 14 de noviembre ante Angola, en Luanda. Tres futbolistas que formaban parte de la lista inicial quedaron desafectados por cuestiones sanitarias: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no podrán integrar la delegación nacional.
¿El motivo? Debido a que no completaron a tiempo el requisito de vacunación contra la fiebre amarilla, una condición indispensable para ingresar al país africano. La noticia fue confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que emitió un comunicado explicando los motivos de la exclusión.
“Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, indicó el parte médico publicado en el sitio web del organismo.
El problema surgió en las últimas horas, cuando la delegación se preparaba para viajar desde Alicante, donde la Albiceleste realiza los entrenamientos previos. Mientras Thiago Almada y Nicolás González, también jugadores del club madrileño, cumplieron con los requisitos sanitarios exigidos, Álvarez, Molina y Simeone no pudieron hacerlo antes del plazo establecido por las autoridades sanitarias del país africano.
A las bajas de los tres futbolistas del Atlético se suma la de Enzo Fernández, quien fue desafectado previamente por un edema óseo en la rodilla. El volante del Chelsea no viajó a España y continuará con su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club inglés. Así, Scaloni contará finalmente con 22 futbolistas disponibles para el último compromiso del año, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.
Nuevas tres bajas en la Selección Argentina: los reemplazos de Scaloni
Para cubrir las ausencias, el cuerpo técnico decidió convocar a dos defensores adicionales: Lisandro Martínez, ya recuperado de su lesión de ligamentos cruzados y reincorporado a los entrenamientos del Manchester United, volverá a vestir la camiseta de la Selección. Además, se suma Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y una de las figuras del Union Saint-Gilloise de Bélgica, quien tendrá su primera experiencia con la Mayor.
Este amistoso marcará el cierre del calendario internacional de 2025 para el conjunto albiceleste. Scaloni busca aprovechar la cita ante Angola como parte de la preparación de cara al inicio de las Eliminatorias y la Copa América 2026, aunque las bajas modificaron parte de los planes tácticos y de rotación previstos. La Selección Argentina viajará a Luanda el miércoles y realizará una práctica abierta al público en el Estadio 11 de Noviembre antes del partido.
A pesar de los imprevistos, el cuerpo técnico mantiene la idea de dar rodaje a varios futbolistas que no sumaron demasiados minutos durante el año, reforzando la estructura de un equipo que se mantiene como uno de los grandes candidatos de cara al próximo ciclo internacional.