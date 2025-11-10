UN EMPLEADO SE DESCOMPENSÓ Y MURIÓ LUEGO DE QUE LADRONES ENTRARAN A ROBAR A LA FÁBRICA EN LA QUE TRABAJABA

Un empleado se descompensó y murió luego de que una banda de ladrones entrara a robar en la fábrica en la que trabajaba en el barrio porteño de Boedo.

El robo ocurrió a primera hora de este lunes, cuando los delincuentes irrumpieron en una fábrica de filtros de agua ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2018.

Fuentes policiales indicaron a TN que los asaltantes forzaron la puerta de entrada, estuvieron aproximadamente una hora adentro del local y revolvieron todo buscando dinero.

Cuando los delincuentes se fueron y el lugar quedó vacío, cerca de las 7 de la mañana, llegó uno de los empleados de la fábrica para comenzar a trabajar.

El hombre se dio cuenta de que habían entrado a robar, subió las escaleras y se descompensó. Esto provocó que cayera por las escaleras y se golpeara fuertemente la cabeza.

Cuando el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar, se encontró al hombre sin signos vitales. El empleado fue trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde finalmente se constató su muerte.

Fuentes policiales descartaron que haya habido una toma de rehenes en el lugar y tampoco hubo contacto de los delincuentes con la víctima.

Por estas horas son buscados los delincuentes que entraron al lugar. La policía de la Ciudad realiza un relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar hacia donde escaparon.

El camino que hicieron, tanto para llegar a robar como para escaparse, es clave para saber en qué vehículo se movilizaron los delincuentes.

En paralelo, la Policía Científica realiza pericias en la fábrica para obtener algún detalle o información que pueda ser útil para la investigación.