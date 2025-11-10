CAPACITACIÓN LABORAL: CURSO DE FORMACIÓN EN PANADERÍA DEL PROGRAMA “SOY CHACO TRABAJO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La iniciativa, articulada entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Resistencia y el Centro de Industriales Panaderos del Chaco, busca fortalecer la empleabilidad y promover nuevos emprendimientos locales.

En el marco del programa “Soy Chaco Trabajo”, el Gobierno provincial, junto a la Municipalidad de Resistencia y el Centro de Industriales Panaderos del Chaco, lanzó el curso de Formación en Panadería, una propuesta destinada a potenciar la capacitación laboral y fomentar la generación de empleo genuino en el sector alimenticio.

La capacitación está dirigida a personas mayores de 18 años con conocimientos previos en panadería, residentes de Resistencia, y se enfoca en la inserción laboral como Auxiliar Panadero y en el desarrollo de emprendimientos propios.

El curso se desarrollará en modalidad presencial, con inicio el 12 de noviembre, una duración de cuatro clases de cuatro horas cada una, y cupos limitados. Los horarios, lugares y cronograma serán informados a los participantes seleccionados a través de WhatsApp, junto con la confirmación de su vacante.

Al finalizar la formación, los asistentes recibirán certificados de participación y el carnet de manipulación de alimentos, una herramienta fundamental para su desempeño laboral. Las inscripciones se realizan a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCc_yM24bnTDuyqJfHYhGzqX6mZjyV-JhR_QIqt23qQxOCmQ/viewform?brid=NwTSSGJRhcc89_YXj94DlA disponible en la biografía institucional. Con este tipo de acciones, el Gobierno del Chaco continúa promoviendo la formación para el trabajo, generando oportunidades de empleo y desarrollo local en toda la provincia.