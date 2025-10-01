AXEL KICILLOF VISITÓ A CRISTINA KIRCHNER EN SAN JOSÉ 1111

El gobernador bonaerense y la expresidenta se reunieron este miércoles en su domicilio, a menos e un mes de las elecciones legislativas.

«Fue un buen encuentro. Duró 1 hora y media. Hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre» , reveló una fuente cercana al gobernador.

La última vez que habían coincidido en público había sido el 9 de diciembre de 2024, en una reunión del peronismo en Moreno , junto a Sergio Massa y Máximo Kirchne r.

En las últimas semanas, Cristina Kirchner recibió a distintos dirigentes políticos y candidatos del oficialismo en su domicilio, entre ellos Jorge Taiana, Juan Manuel Urtubey , y los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Mayra Mendoza (Quilmes). Incluso el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , pasó por el departamento de Constitución.

Aunque privada de actos públicos por su situación judicial, la expresidenta busca sostener presencia en la campaña a través de mensajes grabados, como el que envió recientemente a un encuentro de la agrupación Primero la Patria en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

El 20 de septiembre, al cumplirse 100 días de su detención, militantes kirchneristas se congregaron frente a su domicilio en Constitución para expresarle respaldo.

La visita de Kicillof, en ese marco, aparece no solo como un gesto personal sino también como un movimiento político que busca ordenar tensiones en el oficialismo y reubicar a la expresidenta en el tablero electoral.