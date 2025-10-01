HOY EN LA SESIÓN ORDINARIA N°13 APROBAMOS POR UNANIMIDAD LA ADHESIÓN DEL CHACO A LA LEY NACIONAL 27.669, QUE ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CÁÑAMO INDUSTRIAL.
Un paso histórico para generar producción, empleo e ingresos en nuestra provincia, acompañando a Pymes, cooperativas y organizaciones que vienen impulsando este sector.
Seguimos trabajando para que el Chaco sea protagonista en esta nueva etapa productiva.