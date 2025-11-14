AVANZAN LAS OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COMISARÍA 8va DE RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Estas acciones permitirán que la Comisaría 8va cuente con una distribución más eficiente, mayor seguridad interna y mejores condiciones de funcionamiento. La recorrida también incluyó la verificación de los avances en los edificios del Departamento de Infantería y de la Dirección de Consumos Problemáticos.

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad Hugo Matkovich y al ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, estuvieron en las obras verificando el avance de cada sector intervenido. La intervención —financiada con fondos provinciales— comprende la refacción general del edificio y la construcción de nuevos espacios para optimizar la organización interna, mejorar el funcionamiento operativo y brindar mejores condiciones al personal y a quienes ingresan a la dependencia.

En el marco del Plan Provincial de Seguridad, se supervisaron los trabajos de refacción y ampliación de la Comisaría 8va de Resistencia, que incluyen mejoras integrales en el área administrativa, renovación de instalaciones, un nuevo sector de celdas y la incorporación de un acceso secundario por avenida Nicolás Rojas Acosta. Además, se ejecutan tareas de renovación de fachada, iluminación y cerramiento perimetral.

Principales trabajos en ejecución:

-Refacción del edificio existente, con renovación de instalaciones, accesos, iluminación y parquización.

-Renovación de la fachada principal y ejecución del cerramiento perimetral.

-Construcción de un nuevo acceso secundario por avenida Nicolás Rojas Acosta para el ingreso y requisa de visitas.

-Demolición del actual sector de celdas y ejecución de un nuevo módulo con patio de visitas, galería y celdas con baño propio.

-Mejoras en el área administrativa, con nuevas aberturas, sanitarios y cocina/comedor para el personal.

