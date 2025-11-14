ANSES: QUIÉNES RECIBIRÁN EL AGUINALDO EN DICIEMBRE 2025
El organismo planea abonar este beneficio antes de la Navidad. Conocé todos los detalles en la nota.
Noviembre ingresa en la recta final, motivo por el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya enfoca sus cañones en diciembre, mes en el que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, destinado trabajadores y jubilados.
Este pago, que se otorga dos veces por año, representa un alivio económico para el bolsillo, motivo por el cual el organismo planea otorgarlo antes de Navidad.
Cuándo se pagará el aguinaldo de diciembre
Por ley, el aguinaldo debe abonarse como máximo hasta el 18 de diciembre. No obstante, son muchas las empresas y entidades públicas que suelen anticipar este pago para evitar retrasos y coincidir con los días previos a las fiestas.
En el caso de los jubilados y pensionados de ANSES, el Sueldo Anual Complementario se suma al pago regular de diciembre, siguiendo el calendario oficial que el organismo dará a conocer durante las próximas semanas.
Quiénes cobran el aguinaldo y quiénes no
Los empleados en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, los jubilados y pensionados de ANSES, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), trabajadores de casas particulares y empleados temporales son los beneficiarios que recibirán el aguinaldo el próximo mes.
En cambio, este beneficio no alcanza a aquellos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otros programas sociales.
El aguinaldo se paga en dos partes al año, en junio y diciembre, y corresponde al 50% del salario más alto del semestre. Por ejemplo, si en el segundo semestre se cobró $400.000, el aguinaldo de diciembre será de $200.000.