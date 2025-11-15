ANSES: LOS JUBILADOS SUFRIRÁN CAMBIO EN SUS HABERES EN DICIEMBRE 2025

Se conoció el monto actualizado de las jubilaciones para diciembre.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), como en el comienzo de cada mes, dio a conocer que la inflación de octubre fue del 2,3%. Este porcentaje se traduce de manera directa en cada programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES).

Este ajuste se debe al Decreto 274/2024, que establece que los jubilados y pensionados tendrán ajustes mensuales en sus haberes, calculados en base al índice de inflación más reciente publicado oficialmente. Este medida tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los más vulnerables ante la escalada de precios.

Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre En diciembre, las jubilaciones de ANSES tendrán un incremento del 2,3%. Tras conocerse los números brindados por el INDEC, en los últimos 12 meses, la inflación llega al 31,3%. En base a estos datos, así quedaron los montos actualizados para el último mes del año:

Jubilación Mínima: $340.826,90

Jubilación Máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva (PNC): $311.653,76 Por otro lado, el organismo también dio a conocer que seguirá vigente un bono excepcional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mientras que quienes superen los $410.826,90 no lo recibirán. Para quienes cobren más que el mínimo, se otorgará un monto proporcional hasta alcanzar ese límite.