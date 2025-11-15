Sáb. Nov 15th, 2025

EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EZEIZA: HAY AL MENOS 25 HERIDOS

By Redaccion 41 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho afectó a cuatro fábricas. Vecinos de la zona aseguraron que la onda expansiva se sintió a más de 15 kilómetros. Las autoridades alertaron por la nube tóxica y activaron el código rojo en varias clínicas y hospitales.

  • Una explosión se produjo en el Polo Industrial Spegazzini.
  • Según se pudo saber, hay al menos 25 heridos.
  • En el lugar, trabajan varias dotaciones de bomberos, policías y ambulancias.
  • Hay código rojo en los hospitales de la zona.
  • Por el momento, se desconoce el origen de la explosión.
  • El tránsito está cerrado en la autopista Cañuelas – Ezeiza.

El incendio continúa activo y bomberos trabajan para controlar las llamas en Ezeiza

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan sin poder controlar el incendio luego de la gran explosión en el Polo Industrial Spegazzini. Al menos 25 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad: varios fueron trasladados al Hospital Eurnekian y a la Clínica de Monte Grande con cortes, golpes e intoxicación por humo.

Hay corte total en la autopista Ezeiza–Cañuelas, el tránsito permanece completamente interrumpido mientras continúan las tareas de emergencia en la zona.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com