EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EZEIZA: HAY AL MENOS 25 HERIDOS
- Una explosión se produjo en el Polo Industrial Spegazzini.
- Según se pudo saber, hay al menos 25 heridos.
- En el lugar, trabajan varias dotaciones de bomberos, policías y ambulancias.
- Hay código rojo en los hospitales de la zona.
- Por el momento, se desconoce el origen de la explosión.
- El tránsito está cerrado en la autopista Cañuelas – Ezeiza.
El incendio continúa activo y bomberos trabajan para controlar las llamas en Ezeiza
Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan sin poder controlar el incendio luego de la gran explosión en el Polo Industrial Spegazzini. Al menos 25 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad: varios fueron trasladados al Hospital Eurnekian y a la Clínica de Monte Grande con cortes, golpes e intoxicación por humo.
Hay corte total en la autopista Ezeiza–Cañuelas, el tránsito permanece completamente interrumpido mientras continúan las tareas de emergencia en la zona.