EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EZEIZA: HAY AL MENOS 25 HERIDOS

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan sin poder controlar el incendio luego de la gran explosión en el Polo Industrial Spegazzini. Al menos 25 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad: varios fueron trasladados al Hospital Eurnekian y a la Clínica de Monte Grande con cortes, golpes e intoxicación por humo.

Hay corte total en la autopista Ezeiza–Cañuelas, el tránsito permanece completamente interrumpido mientras continúan las tareas de emergencia en la zona.