QUÉ PASÓ CON LA EXPLOSIÓN Y EL INCENDIO DE UN PARQUE INDUSTRIAL EN EZEIZA

Alrededor de las 21 de este viernes, los vecinos de Carlos Spegazzini, Ezeiza, fueron sorprendidos por un brutal estruendo que sacudió sus hogares, hizo estallar vidrios y generó temblores. Se trató de una explosión en el polígono industrial de la ciudad bonaerense, donde al menos cinco fábricas fueron alcanzadas por las llamas. De momento hay 24 personas que resultaron heridas, entre ellas, una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto.

El estruendo alertó de inmediato a los vecinos de la zona y más de 20 dotaciones de bomberos asistieron a la zona para combatir el fuego, que alcanzó metros de altura. En un principio surgió la hipótesis de que una avioneta se había estrellado y había provocado el incendio, sin embargo, más tarde fue desestimada por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

En el Polígono de Spegazzini funcionan plantas petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros. El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—.

La preocupación de las personas que circulaban por la autopista tras la explosión

La explosión rompió vidrios y dañó casas, incluso, a kilómetros de distancia. Además, el Ministerio de Salud publicó una serie de medidas preventivas, como mantenerse refugiados en sus hogares, usar barbijos y apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior, entre otras. El titular de la cartera, Nicolás Kreplak, señaló que el Sistema de Emergencias bonaerense dispuso más de 10 móviles provinciales y se organizó el dispositivo sanitario según criterios de triage.

Fabián García, director provincial de Defensa Civil, definió al incendio como “largo” y que se mantendrá por varias horas. “Una vez que se apague habrá que remover materiales, lo principal es frenar la propagación y cuidar a quienes están trabajando en combatirlo. Están trabajando Bomberos Voluntarios y bomberos de la policía”, sostuvo y aclaró que no se está buscando a ninguna persona desaparecida dentro del polígono.

Edgardo Fernández, dueño de un taller mecánico y constructor de autos que tiene su fábrica en el parque afectado, detalló a LA NACION que se enteró de la explosión porque uno de sus empleados estaba adentro cuando se escuchó el estruendo. “Parecía que pasó un terremoto, estaba todo tirado, explotaron vidrios y se rompieron portones. Quedó todo caído y hasta se arrancó la puerta de un baño”, relató. “Es muy difícil de dimensionar esto. Se rompió todo. Es impresionante. Nos vamos a quedar toda la noche acá. Estoy en este parque desde 2015, fui uno de los primeros en llegar, y nunca vi una cosa así”, agregó.

Vista desde un drone del incendio en un parque industrial en Ezeiza Tomas Cuesta

Los heridos y la respuesta de los servicios de salud

Hasta la medianoche se habían registrado al menos 24 heridos por la explosión. Carlos Santoro, director de la Clínica Monte Grande y de un instituto clínico de Canning, aseguró que al centro asistieron personas con quemaduras y lastimaduras, y explicó: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona. Está en UCO en proceso de hemodinamia. También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño con fecha probable de parto que está en terapia intensiva”.

Además, la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, informó que 15 pacientes fueron derivados a la Clínica de Monte Grande y tres al Hospital de Ezeiza, mientras que la Provincia de Buenos Aires definió que los primeros códigos rojos irán al Hospital Bicentenario; el Hospital Cuenca recibió un paciente quemado grave con fracturas y se mantiene en contacto con una toxicóloga del Hospital Posadas.

Los pacientes bajo código verde o amarillo serán derivados al Hospital Cecilia Grierson, del municipio de Presidente Perón, y al Hospital Néstor Kirchner, de Cañuelas, y los de naranja o rojo serán atendidos en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian de Ezeiza y el Hospital Balestrini, de La Matanza.