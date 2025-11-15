TRAGEDIA Y FUEGO EN EZEIZA: CAYÓ UNA AVIONETA SOBRE LA CENTRAL TÉRMICA Y EXPLOTÓ UNA FÁBRICA DE PINTURAS
Tras lo sucedido, las redes sociales se inundaron de fotos y videos de personas que se encontraban cerca del lugar. Mirá.
Aseguran que una avioneta cayó en la noche de este viernes sobre el Polo Industrial de Ezeiza, provocando posteriormente la explosión de una fábrica agroquímica lindera, sembrando la alarma entre los residentes, que se encargaron de difundir videos e imágenes de la tragedia.
Sin embargo, aún no se puede saber con seguridad qué fue lo que ocasionó el incendio y posterior explosión.
Ahora, 15 dotaciones de bomberos se encuentran trabajando intensamente en el lugar para contener el fuego. Hasta el momento, se desconoce si hay víctimas fatales o si había personal dentro de la fábrica al momento de la caída de la aeronave y la subsiguiente explosión.
De acuerdo a testimonios de vecinos en redes sociales, el estallido rompió vidrios en varias casas cercanas al Polo Industrial de Ezeiza.
Alerta roja en Ezeiza: evacúan barrios aledaños al predio en llamas y recomiendan cerrar ventanas
Emiten alerta roja en Ezeiza tras la explosión que tiene en vilo a todo Buenos Aires: si bien se desconoce aún el origen de la tragedia, las autoridades comenzaron a evacuar barrios aledaños al predio en llamas y recomendaron a los vecinos cerrar las ventanas para proteger a los miembros de cada familia y a las mascotas de la nube tóxica que se desprendió como producto del estallido.
De este modo, los principales centros de salud de Ezeiza y localidades cercanas activaron la máxima alerta para estar atentos a la atención médica de personas que hayan sido afectadas por la impresionante explosión. No obstante, ya se registraron a 15 heridos, entre los cuales se encuentran bomberos y policías.