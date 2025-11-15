Tragedia y fuego en Ezeiza: cayó una avioneta sobre la central térmica y explotó una fábrica de pinturas

Alerta roja en Ezeiza: evacúan barrios aledaños al predio en llamas y recomiendan cerrar ventanas

Emiten alerta roja en Ezeiza tras la explosión que tiene en vilo a todo Buenos Aires: si bien se desconoce aún el origen de la tragedia, las autoridades comenzaron a evacuar barrios aledaños al predio en llamas y recomendaron a los vecinos cerrar las ventanas para proteger a los miembros de cada familia y a las mascotas de la nube tóxica que se desprendió como producto del estallido.