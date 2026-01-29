AVANZAN GESTIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VILLA RÍO BERMEJITO

En el marco de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura vial de la localidad, Villa Río Bermejito recibió la visita del Jefe de Vialidad Zona IV, ingeniero Marcelo Feininger, con quien se llevó adelante un relevamiento técnico de las calles.

Del encuentro participaron el intendente Omar Reiss y el secretario de Gobierno, Cristian Radojkovich, quienes acompañaron la recorrida y dialogaron sobre las necesidades más urgentes en materia de transitabilidad urbana.

El objetivo principal del relevamiento es dar inicio a los trabajos de mejoramiento del ripio, una obra fundamental para garantizar una circulación más segura y eficiente para los vecinos, especialmente durante períodos de lluvias y alto tránsito.

Durante la inspección, se evaluó el estado actual de las calles y se avanzó en la planificación de futuras intervenciones que permitan optimizar el tránsito vehicular y peatonal en distintos sectores de la localidad.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia del acompañamiento de Vialidad Provincial y subrayaron que estas acciones reflejan gestión y compromiso, con el propósito de brindar soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villa Río Bermejito.

