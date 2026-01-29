SAN BERNARDO: UNA OBRA ABANDONADA DURANTE 10 AÑOS, VUELVE A REACTIVARSE CON LA GESTIÓN ZDERO

El gobernador Leandro Zdero, acompañado por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, constató el reinicio de obra de 36 viviendas en la localidad de San Bernardo, un proyecto que estuvo paralizado durante una década y que fue reactivado por esta Gestión provincial.

Se trata de viviendas correspondientes a una obra iniciada hace 10 años, originalmente en el marco del programa “Madres de Plaza de Mayo” y luego incorporada al Programa Nacional “Reconstruir”, cuya última paralización se produjo entre junio y julio de 2023. Con esta reactivación, el Gobierno finalizará y entregará soluciones habitacionales a familias de la localidad en el transcurso de este año.

“Más viviendas para los chaqueños en San Bernardo, donde estamos retomando una obra iniciada hace diez años, que se paralizó varias veces por dificultades en los fondos y por la falta de transparencia”, señaló el gobernador Zdero, al tiempo que remarcó que en distintos puntos de la provincia también se encontraron obras inconclusas de la gestión anterior.

El mandatario explicó que se decidió avanzar en una primera etapa con la finalización de 36 viviendas, de las cuales una parte será entregada, mientras se continuará trabajando con el resto. Además, se proyecta la reactivación de otras 32 viviendas, alcanzando un total de 68 unidades habitacionales para la comunidad de San Bernardo. “Estamos trabajando de manera conjunta con el IPDUV, con el diputado Joaquín García, con la Dra. Carolina, vecina de la ciudad, con la empresa constructora y con los equipos técnicos que realizan las inspecciones. Son buenas noticias para San Bernardo y durante este año vamos a poder cumplir con la entrega de estas viviendas que estuvieron paralizadas durante años”, afirmó Zdero.

SERÁ POR SORTEO, GARANTIZANDO TRANSPARENCIA

En ese sentido, el gobernador destacó la predisposición de los empresarios para continuar con los trabajos y recordó que la adjudicación de las viviendas se realizará mediante sorteo, garantizando transparencia en el proceso.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, remarcó que el objetivo central es “poner en valor estas viviendas y entregárselas a los vecinos de San Bernardo”. Explicó que la obra quedó nuevamente paralizada a mediados de 2023, durante el denominado “operativo retirada” de la gestión anterior, y que la actual administración logró gestionar los recursos financieros necesarios para su reinicio.

“Hace diez días que estamos trabajando nuevamente en el lugar. Serán beneficiadas 36 familias y próximamente vamos a publicar en las redes sociales la actualización de documentación requerida para los vecinos de San Bernardo, para luego realizar el sorteo correspondiente”, detalló Berecoechea.

Finalmente, destacó que “son 36 familias más que van a cumplir el sueño de la casa propia”, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el acceso a la vivienda y la finalización de obras que estuvieron abandonadas durante años.

