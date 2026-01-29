Castelli «Éxito total en “Pileta para Todos”

Desde la Municipalidad de Juan José Castelli se llevó adelante una nueva y exitosa edición del programa “Pileta para Todos”, con una jornada especial destinada a niñas y niños de los parajes El Asustado y Zaparinqui 🤝🌱.

Esta hermosa iniciativa tuvo como principal objetivo brindar a los niños y niñas de la zona rural una tarde llena de diversión, recreación y esparcimiento, generando un espacio de encuentro donde se fortalecieron valores fundamentales como el compañerismo, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la integración social 💙✨.

La actividad fue organizada de manera articulada entre las secretarías y subsecretarías del Municipio, junto a las delegaciones municipales, quienes trabajaron comprometidamente en el cuidado, acompañamiento y traslado de los infantes 🚐👧🧒.

Como cierre de la jornada, los niños y niñas compartieron una rica y nutritiva merienda, preparada especialmente para la ocasión 🍎🥪🧃.

Acompañaron y participaron de la jornada la intendenta a cargo, Soledad Rach, la delegada municipal Mariana López, el concejal Adrián Bordón, la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, secretaria de Ambiente Mónica Sosa, el subsecretario de Deportes, Roberto Scheffer, y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, reafirmando con su presencia el compromiso del Estado municipal 🤍🏛️.

Desde el Municipio se continúa trabajando con responsabilidad y compromiso para garantizar el acceso a actividades recreativas, deportivas y espacios de inclusión, fortaleciendo el bienestar de los niños y niñas de la jurisdicción de esas delegaciones municipales

