UN JOVEN FALLECIO BALEADO TRAS DISCUTIR CON OTRO POR UNA VIVIENDA

El hecho tuvo como víctima a un joven de 24 años y se habría desencadenado a raíz de un conflicto vinculado a la posesión de una vivienda. El episodio se registró este miércoles, alrededor de las 18, lo que motivó la inmediata implementación de un operativo cerrojo en distintos barrios del sector sur de la ciudad.

Tras el hallazgo de la víctima en la Chacra 215, quien presentaba una herida de arma de fuego, los investigadores realizaron un rápido relevamiento del lugar, recolectando testimonios de vecinos y presuntos testigos presenciales. A partir de estas primeras diligencias, se logró identificar a un hombre de 29 años como principal sospechoso del hecho.

En el marco de la investigación, el padre del presunto implicado se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Quinta Resistencia, a bordo de un automóvil Honda Fit, dorado, el cual fue secuestrado por su presunta vinculación con el episodio.

Supuesto homicidio en la zona sur de Resistencia.

Continuando con las pesquisas, cerca de las 21, personal de la División Delitos contra las Personas se trasladó hasta el barrio UPCP, donde procedieron al secuestro de un revólver Smith & Wesson calibre .32, que contenía cuatro cartuchos y una vaina servida, elementos que serían compatibles con la mecánica del hecho.

El arma fue debidamente resguardada por personal del Gabinete Científico, conforme a los protocolos vigentes.

Finalmente, minutos después, mediante un operativo cerrojo con la participación de las Comisarías Tercera, Quinta y Séptima, se logró la aprehensión del principal sospechoso, de 29 años. La Fiscalía N° 14 dispuso su notificación legal, en el marco de la causa caratulada como «Supuesto homicidio».