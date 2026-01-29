Jue. Ene 29th, 2026

MIRAFLORES «MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA»

By Redaccion J 2 horas ago
La Municipalidad de Miraflores continúa realizando trabajos de mantenimiento y puesta en valor de la fuente de agua ubicada en el boulevard de la Avenida San Martín, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y embellecer nuestra ciudad.
🛠️ Estas tareas permiten conservar en buenas condiciones este punto emblemático, brindando un entorno más agradable para vecinos y vecinas que transitan diariamente por el lugar.
🗣️ El intendente Rafael Frias expresó:
“Seguimos trabajando en el mantenimiento de nuestros espacios públicos, porque una ciudad cuidada es una ciudad que se disfruta entre todos”.

