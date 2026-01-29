MIRAFLORES «RECOLECCIÓN DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BANQUINAS»
La Municipalidad de Miraflores continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y saneamiento en distintos sectores de la localidad.
Recolección de ramas y limpieza de banquinas
Barrio Isabelita
Barrio Sur
limpieza, desmalezado y mejoras generales
Jardín de Infantes N° 142
E.E.S. N° 90 – Comunidad de Miraflores
Predio Ex Cancha “Los Elefantes”
Estas tareas tienen como objetivo mejorar la circulación, el orden y la seguridad, contribuyendo a un ambiente más limpio para los vecinos.
El intendente Rafael Frias expresó:
“Seguimos trabajando de manera constante en cada barrio, escuchando a los vecinos y mejorando los espacios públicos para una mejor calidad de vida.”