MIRAFLORES «RECOLECCIÓN DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BANQUINAS»

RECOLECCIÓN DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BANQUINAS

La Municipalidad de Miraflores continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y saneamiento en distintos sectores de la localidad.

Recolección de ramas y limpieza de banquinas Barrio Isabelita Barrio Sur limpieza, desmalezado y mejoras generales Jardín de Infantes N° 142 E.E.S. N° 90 – Comunidad de Miraflores Predio Ex Cancha “Los Elefantes”

Estas tareas tienen como objetivo mejorar la circulación, el orden y la seguridad, contribuyendo a un ambiente más limpio para los vecinos.

El intendente Rafael Frias expresó: “Seguimos trabajando de manera constante en cada barrio, escuchando a los vecinos y mejorando los espacios públicos para una mejor calidad de vida.”

