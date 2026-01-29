Vie. Ene 30th, 2026

MIRAFLORES «RECOLECCIÓN DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BANQUINAS»

By Redaccion J 3 horas ago
📍 RECOLECCIÓN DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BANQUINAS
La Municipalidad de Miraflores continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y saneamiento en distintos sectores de la localidad.
🧹 Recolección de ramas y limpieza de banquinas
📌 Barrio Isabelita
📌 Barrio Sur
limpieza, desmalezado y mejoras generales
✅ Jardín de Infantes N° 142
✅ E.E.S. N° 90 – Comunidad de Miraflores
✅ Predio Ex Cancha “Los Elefantes”
Estas tareas tienen como objetivo mejorar la circulación, el orden y la seguridad, contribuyendo a un ambiente más limpio para los vecinos.
🗣️ El intendente Rafael Frias expresó:
“Seguimos trabajando de manera constante en cada barrio, escuchando a los vecinos y mejorando los espacios públicos para una mejor calidad de vida.”

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com