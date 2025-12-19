AVANZA LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA DEL BARRIO OBRERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

✨️El intendente Pío Sander recorrió los avances de obra de la plazoleta del Barrio Obrero, acompañado por el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, y el secretario de Obras Públicas.

📌En el lugar se llevan adelante importantes intervenciones destinadas a brindar funcionalidad y jerarquizar un espacio que venía siendo solicitado por los vecinos del barrio.

✅️Las tareas incluyen la instalación de juegos biosaludables, nueva iluminación y el acondicionamiento de la cancha de vóley, con el objetivo de que niños, jóvenes y adultos cuenten con un espacio adecuado para la recreación, el deporte y el encuentro comunitario.

🎈La obra se encuentra en su etapa final y a pocos días de su inauguración, esta plazoleta se convertirá en un nuevo punto de encuentro y disfrute para toda la comunidad del Barrio Obrero.

